В Театре сатиры состоялась церемония вручения премии «Ника», на которой режиссер Андрей Кончаловский вручил награду своему коллеге и актеру Александру Ширвиндту. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В ходе мероприятия Андрей Кончаловский вышел на сцену и произнес эмоциональную речь. Он признался перед зрителями, что испытывает к Ширвиндту смешанные чувства зависти и ненависти.

«У тебя есть не только цинизм, который никому не отнять, но и другие черты, которые вызывают зависть, злорадство и ненависть. Например, я завидую тому, что ты до сих пор активно выступаешь на сцене. И это чувство у меня уже давно», — поделился режиссер, добавив, что его мама часто рассказывала о «талантливом мальчике Шуре».

Во время вручения премии Андрей Кончаловский вспомнил студенческие годы, проведенные с Ширвиндтом. Он рассказал, что они вместе сдавали нормы ГТО.