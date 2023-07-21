Многодетная мама Анастасия Костенко столкнулась с неприятной ситуацией, когда ей пришлось обратиться в столичную больницу. В Сети начали распространять слухи о том, что причиной была ее операция по увеличению груди. Однако девушка решила опровергнуть такие утверждения и поделилась правдой в своем блоге.

В течение некоторого времени супруга Дмитрия Тарасова не выходила на связь, что вызвало беспокойство у ее фанатов. Однако вскоре стало известно, что причиной тишины стало пищевое отравление морепродуктами.

Анастасия подчеркнула, что сейчас ей уже хорошо, а врачи посоветовали ей увеличить уровень витамина D в крови. Подробности отравления она не стала раскрывать, ограничившись лишь сообщением о своем здоровье.