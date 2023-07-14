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Курс доллара сейчас должен находиться на отметке 75-80 рублей, но скорее всего он скоро укрепиться на позиции 85 руб, считает финансовый стратег SberCIB Investment Research Юрий Попов.

По его словам, укрепление курса до 85 рублей за доллар возможно в случае отказа Минфина от приобретения валюты, а также роста цен на нефть. При этом отток капитала не позволит доллару подешеветь до справедливой цены в 75-80 руб.

В настоящий момент ликвидность рынка иностранных валют несколько уменьшилась, а профицит торгового баланса снизился. Именно поэтому рубль слишком чутко реагирует на любые изменения денежных и торговых потоков, сразу демонстрирует падения, если эти изменения не являются положительными.

Напомним, эксперты инвестиционных компаний и банков России считают, что в текущем году средний курс может составить 81,8 рубль за доллар. При этом еще несколько недель назад они прогнозировали сохранение курса на уровне 76,9 руб.

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