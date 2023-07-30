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Несколько часов подряд Крымский полуостров облетает по кругу американский стратегический беспилотник Global Hawk. Кроме того, он два раза успел приблизиться к Новороссийску, рассказал военный корреспондент Юрий Котенок.

Он отметил важную деталь – разведывательный дрон США выключил транспондер и предпринимал все необходимые меры, чтобы его полет так и остался незамеченным. Отследить его по мониторинговым сервисам не представляется возможным.

Котенок напомнил, что перед терактом на Крымском мосту, а также во время некоторых атак украинских дронов на Севастополь и другие города полуострова, неподалеку находились американские беспилотные аппараты MQ9 «Жнец». Не исключено, что они наводили вражеские БПЛА. Зачем у Новороссийска появлялся RQ-4B, пока неизвестно.

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