После завершения специальной военной операции и достижения Россией всех поставленных целей Украина станет государством-обрубком, утратившим большую часть территорий. Об этом сообщил политолог из Соединенных Штатов Джон Миршаймер.

Он высказал уверенность, что активная фаза спецоперации не завершится еще в течение двух ближайших лет. При этом победу обязательно одержит Россия. Западу, по словам эксперта, стоит уже сейчас начинать готовиться к разгромному поражению Украины.

Киев не только потеряет контроль над большей частью своих территорий. Украина вряд ли станет благополучным государством. Она утратит способность проводить серьезные военные операции, а также не будет принята в Североатлантический альянс и Евросоюз из-за несоответствия условиям вступления.