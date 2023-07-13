Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

После завершения специальной военной операции и достижения Россией всех поставленных целей Украина станет государством-обрубком, утратившим большую часть территорий. Об этом сообщил политолог из Соединенных Штатов Джон Миршаймер.

Он высказал уверенность, что активная фаза спецоперации не завершится еще в течение двух ближайших лет. При этом победу обязательно одержит Россия. Западу, по словам эксперта, стоит уже сейчас начинать готовиться к разгромному поражению Украины.

Киев не только потеряет контроль над большей частью своих территорий. Украина вряд ли станет благополучным государством. Она утратит способность проводить серьезные военные операции, а также не будет принята в Североатлантический альянс и Евросоюз из-за несоответствия условиям вступления.

Вам может понравиться

Появился первый тизер предстоящего фильма «Годзила минус один»

В Сети появился первый тизер предстоящего фильма «Годзила минус один» (Godzilla Minus One). Также появился и первый постер к киноленте. Режиссером японского фильма о Годзиле стал Такаши Ямадзаки. В ролике

Депутат Красов призвал пересмотреть отношения с Турцией из-за строительства завода Bayraktar на Украине

Турция хоть и клянется в вечной дружбе и добрососедских отношениях с Россией, однако осуществляет действия, которые не позволяют себе даже враги. Именно поэтому Москва должна пересмотреть отношения с Анкарой, уверен

Фанаты «Оппенгеймера» заранее подвергли критике секс-сцену в фильме

Будущие зрители предстоящей картины Кристофера Нолана «Оппенгеймер» уже заранее подвергли критике секс-сцену из фильма с участием актера Киллиана Мерфи. На реакцию потенциальных фанатов «Оппенгеймера» обратили внимание авторы издания New York