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Вашингтон совершенно не интересует судьба Украины и её населения. Оно лишь “расходный материл” для достижения США своей главной цели – ослабления России. Такое мнение высказал американский эксперт во внешней политике Джеймс Джатрас. Его цитирует РИА “Новости”.

Позицию специалиста, высказанную им в эфире программы Redacted News, поддержал и журналист Клейтон Моррис. Он обратил внимание, что судьба Украины не волнует не только США, но и их союзников по НАТО. Те также преследуют цель ослабить Россию любой ценой. Причём по мнению специалистов, Запад для решения этой задачи может пойти далеко и спровоцировать Москву на начало новой мировой войны.

Эксперты и политики уже ранее высказывали мнение, что конфликт на Украине перерос стадию противостояния двух стран. Через Украину коллективный Запада ведёт “прокси-войну” с Россией, напрямую не участвуя в конфликте, но при этом поставляя украинской армии вооружение, оборудование и технику.

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