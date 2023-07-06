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Изменения климата могут сильно ударить по производству продовольствия в мире, которое, по иронии судьбы, как раз и создает большую часть климатических проблем. В издании Nature Communications появились результаты исследований ученых Соединенных Штатов и Германии, которые указывают на серьезную недооценку рисков неурожая в странах, традиционно считающихся «житницами планеты».

В сельскохозяйственных районах Восточной Азии, Северной Америки и Восточной Европы уже отмечается снижение урожайности на 7 процентов. Причиной стало сильное меандрирование струйного течения – потоков воздуха, которые оказывают влияние на погоду, передает портал Pravda.ru.

Глава ООН по правам человека Волкер Турк заявил в связи с этим, что человечество может столкнуться с сильными страданиями из-за голода во многих регионах планеты. Изменения климата, по его словам, оказывают влияние не только на урожайность и наиболее важные экосистемы. Кроме того, они могут спровоцировать целый ряд экстремальных явлений, с которыми люди еще не сталкивались.

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