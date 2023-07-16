Американский аналитический центр IISS сообщил, что ВСУ могут в скором времени догнать ВС РФ по количеству танков. Но при этом речь идет только о тех боевых машинах, которые Россия может использовать прямо сейчас, не снимая с консервации.

Так, на начало специальной военной операции у РФ было 3417 танков, а у Киева – 987. Благодаря западным поставкам это количество у ВСУ постоянно увеличивается, а у России, напротив, уменьшается из-за потерь.

«Но следует учитывать, что у РФ имеются неизмеримо большие запасы советских танков на хранении», – отметили авторы публикации.

Они также обратили внимание, что РФ изначально задействовала в основном новые боевые машины Т-72, Т-90 и Т-80. Сейчас наряду с ними на поле боя появляются более старые боевые машины. К ним относятся Т-62, Т-54 и Т-55. При этом качество и надежность этих танков не вызывает никаких сомнений, поэтому Киеву создают сложности и они. Причем не только за счет количества.