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Журналист Джексон Хинкл выложил на своей страничке в социальной сети Twitter (заблокирован на территории РФ) видео, на котором украинские военнослужащие приветствуют друг друга нацистским жестом. Пользователи американской социальной сети были повергнуты в шок увиденным.

Под опубликованными кадрами на страничке американского журналиста пользователи Twitter оставили свои гневные комментарии. Пользователь под ником Ben Celis написал, что похоже нацисты вернулись, и это просто отвратительно.

Еще один пользователь под ником Ethan Schulze отметил, что зря общественность западных стран не поверила словам Путина о денацификации Украины. При этом он также задался риторическим вопросом, как вообще можно использовать нацистское приветствие в украинской армии.

«Правда выходит на поверхность», – гласил еще один из комментариев. Другой комментатор иронично заметил, что может быть США должны отправить еще 100 миллиардов долларов на Украину, чтобы они уже угомонились.

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