Российская телеведущая экс-участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева поддерживает в форме свою фигуру. Отправившись на летний отдых в солнечную Турцию, Алена решила порадовать поклонников откровенными фотографиями.

Водонаева опубликовала в соцсети снимок в купальнике, являющийся очень откровенным. На фотографии знаменитость позирует в эротичном черном бикини, которое еле прикрывало грудь. Многие фанаты Водонаевой пришли в восторг, отметив, что Алена выглядит великолепно. Они призвали ведущую почаще радовать их такими горячими фотографиями.

Стоит отметить, что Алена Водонаева придерживается правильного питания, ведет активный образ жизни, занимается спортом и тщательно следит за своей внешностью.

Ранее Водонаева вызвала большой скандал, негативно высказавшись о людях с лишним весом. После ее слов о неприязни к полным людям, многие поклонники разочаровались в знаменитости. Алена Водонаева заявила, что ей неприятно общество полных людей. И тема лишнего веса для нее является личным триггером, так как она боится растолстеть.