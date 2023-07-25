Российская актриса Алена Бабенко опубликовала в соцсети снимок со своим братом и матерью. По словам звезды российского кино, мама не всегда довольна ее поведением, но никак этого изменить не может. Об этом сообщает издание «Газета.ру».

«Мам, должна тебя разочаровать, но я вряд ли поменяюсь…поздно. Люблю тебя», — подписала Алена опубликованный снимок. На фотографии по центру запечатлена мать артистки, которую в щеку целует Алена. На снимке также присутствует брат артистки, который вытянул губы трубочкой, изображая поцелуй. По фото можно сделать вывод, что настроение у всех положительное.

Актриса Алена Бабенко рассказала, что в детстве не ладила с братом – они постоянно ругались и спорили. Однако сейчас у них очень теплые и доверительные отношения. Также она отметила, что мама часто недовольна ее поведением и поступками, однако артистка уже не может себя изменить, поэтому родительнице приходится мириться с ее несносным характером.

Отметим, что российскому зрителю Алена Бабенко стала известна после выхода фильма «Водитель для веры», за роль в котором она получила премию Национальной академии кинематографических наук России «Золотой орёл» в номинации «Лучшая женская роль в кино». Также актриса снялась в таких фильмах, как «Инди», «Люби меня», «Новая жена», «После тебя», «Экипаж», «Бездна» и многие другие.