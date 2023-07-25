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Народный артист России Александр Малинин отправился на отдых вместе со своей семьей. Отмечается, что 64-летний певец поселился в Италии на вилле вместе со своей супругой Эммой, дочерью Устиньей и ее женихом-иностранцем Заком.

Отмечается, что дочь Малинина собирается выйти замуж за Зака, однако дата свадьбы и место проведения церемонии держится в секрете. По слухам, торжественное событие должно пройти уже в ближайшее время. О своей помолвке Устинья сообщила еще в феврале 2023 года. Об избраннике дочери Малинина известно немногое, так как дочь российского артиста предпочитает держать свою личную жизнь в секрете.

В Сети появилась фотография Устиньи с Заком. Поклонники дочери Малинина отметили, что снимок является очень романтичным. На фото избранник Устиньи нежно обнимает девушку за талию. Некоторые из комментаторов даже отметили, что влюбленные очень похожи, поэтому гармонично смотрятся вместе.

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