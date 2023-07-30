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Эффективность экономической помощи Украине ставит под угрозу несовершенство и коррумпированность местной системы управления. В частности, речь идёт о хищении значительной суммы, в котором подозревают и высших чиновников киевского режима. Один из них – президент страны Владимир Зеленский. Об этом пишет издание Al Mayadeen – передаёт РИА “Новости”.

Журналисты предполагают, что ЦРУ узнало о причастности Зеленского в присвоении 400 миллионов долларов благодаря генералам Вооружённых сил Украины. Те разозлились, что украинский лидер “не поделился с ними” какой-либо суммой из присвоенных денег. В результате информация о деятельности Зеленского легла на стол главы разведки США.

Ранее в Вашингтоне заявляли, что в долгосрочной перспективе выделяемые Украине средства на восстановление могут не привести к серьёзному эффекту. Дело в том, что значительные суммы разворовываются. В этой связи в Госдепартаменте предлагали внедрить жёсткий контроль над тем, как Киев расходует средства, выделенные на восстановление Украины из бюджета США.

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