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Рассел Кроу поделился своим возмущением о том, что ему постоянно задают вопросы о снимающейся сейчас второй части фильма “Гладиатор”. Актёр напоминает, что в фильме 2000-го года его персонаж – римский легат Максимус – умер, значит его нет во второй части. Об этом пишет издание Variety – передаёт “Газета.ру”.

Кроу сказал, что будет требовать оплаты на вопросы о второй части фильма, в котором он даже не принимает участия – во всяком случае он не указывается в числе людей, которые работают над вторым “Гладиатором”. При этом актёр отметил, что у режиссёра картины Ридли Скотта должны быть “веские причины”, чтобы снять новую часть “Гладиатора” спустя почти четверть века с выхода первого фильма.

В своё время “Гладиатор” с Расселом Кроу в главной роли собрал хорошие отзывы критиков и зрителей, став одним из популярных фильмов начала “нулевых”.

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