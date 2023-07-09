Второй фильм про “Чебурашку” выйдет на экраны, но пока неизвестно когда. Во всяком случае, на продолжение популярной киноленты намекнул актёр Сергей Гармаш, сыгравший главную роль в фильм. Об этом сообщает портал NEWS.ru.

Издание цитирует слова актёра, которые он произнёс во время своего выступления на международном детском кинофестивале “Алые паруса”. В частности, он сказал, что “поговорит с Чебурашкой” и “уговорит его приехать с новой историей.”

Ранее Гармаш уже намекал на сиквел “Чебурашки”. В апреле этого года он заявлял, что работа над продолжением киноленты идёт, однако уточнял: речь о непосредственно съёмках пока не ведётся.

“Чебурашка”, вышедший на экраны в начале этого года, стал самым кассовым российским фильмом за всю историю отечественного кинопроката, заработав 7 миллиардов рублей в России и в странах СНГ.