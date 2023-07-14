14 июля актрису Татьяну Васильеву доставили в больницу с гипертонией. Издание «Известия» со ссылкой на собственные источники сообщает, что забрали ее из дома.

По имеющейся информации, Васильевой в ночь на пятницу стало плохо. В два часа ночи она была госпитализирована с повышенным давлением. Врачи провели обследование и сообщили, что состояние актрисы оценивается как средней тяжести.

Напомним, 13 июля актер Иван Краско оказался в реанимации. Врачи предположили, что заболевание связано с последствиями инсульта и в экстренном порядке сделали операцию.

Дарья Пашкова, являющаяся помощницей Краско, рассказала, что из-за последствий инсульта у актера могла перестать функционировать вся левая часть тела.