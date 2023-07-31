Шэрон Стоун, известная актриса, вспомнила, как после выхода фильма «Основной инстинкт» в кинотеатрах, ее поклонники постоянно привлекали внимание. После проката фанаты начали подкарауливать ее на дороге на красном светофоре. Стоун рассказала об этом в интервью для The Daily Mail.

«В пятницу, когда вышел этот фильм, я была никем. А уже во вторник, когда я выезжала из торгового центра на своем маленьком BMW и встала на светофоре, фанаты окружили мою машину”, — отметила актриса.

Шэрон Стоун добавила, что тогда она не знала, что делать с этим потоком поклонников, так как не могла выехать из-за того, что они залазили на капот ее машины. Стоун рассказала, что поклонники были настолько настойчивыми, что ей пришлось умолять их не ломать «бампер» и не бить задние стекла ее автомобиля.