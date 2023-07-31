ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Шэрон Стоун, известная актриса, вспомнила, как после выхода фильма «Основной инстинкт» в кинотеатрах, ее поклонники постоянно привлекали внимание. После проката фанаты начали подкарауливать ее на дороге на красном светофоре. Стоун рассказала об этом в интервью для The Daily Mail.

«В пятницу, когда вышел этот фильм, я была никем. А уже во вторник, когда я выезжала из торгового центра на своем маленьком BMW и встала на светофоре, фанаты окружили мою машину”, — отметила актриса.

Шэрон Стоун добавила, что тогда она не знала, что делать с этим потоком поклонников, так как не могла выехать из-за того, что они залазили на капот ее машины. Стоун рассказала, что поклонники были настолько настойчивыми, что ей пришлось умолять их не ломать «бампер» и не бить задние стекла ее автомобиля.

Вам может понравиться

Time: Для Зеленского спасением останутся только переговоры после провала наступления ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский может спасти остатки страны и своей власти только путем мирных переговоров. Издание Time отмечает, что Киев и Запад уже сейчас начали ссориться, пытаясь переложить друг на

Военные ЮВО одним выстрелом из гаубицы «Гиацинт-Б» поразили танк ВСУ на ходу

На Авдеевском направлении российские военные одним выстрелом из гаубицы «Гиацинт-Б» уничтожили украинский танк. «Известия» сообщают, что боевая машина в этот момент достаточно быстро перемещалась, но для бойцов Южного военного округа

Ученые из Университета Флориды нашли вино, замедляющее старение и сохраняющее молодость кожи

Вино, способное сохранить эластичность и молодость кожи, обнаружили в ходе исследований ученые из американского Университета Флориды. Обзор этого эксперимента опубликовал портал EurekAlert. 17 участниц исследования в возрасте от 40 до