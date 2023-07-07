Зрители могут не принять новых Букиных после перезапуска сериала, считает актриса Дарья Сагалова. По ее словам, и она сама, и Александр Якин, который исполнял роль Ромы, повзрослели и изменились, из-за чего идея снимать продолжение ситком больше напоминает авантюру.

«Я не знаю, понравятся ли зрителям такие взрослые, изменившиеся герои», – сообщила Сагалова, которая исполнила роль Светы Букиной – стереотипной блондинки.

О продолжении сериала «Счастливы вместе» 5 июля объявили представители кинокомпании братьев Андреасян. В настоящий момент известно, что новый ситком будет называться «Букины» и к своим ролям вернутся Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова, Виктор Логинов и Александр Якин. Георгий Дронов, который был режиссером сериала «Счастливы вместе», сообщил, что пока не знает, сможет ли найти место в своем плотном графике, чтобы откликнуться на предложение о работе с продолжением.