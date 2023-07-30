Актриса Елена Папанова стала участницей дорожно-транспортного происшествия в тоннеле под улицей Бориса Галушкина. «МК» уточняет, что случилось это 29 июля около 23:30.

На автомобиле Nissan заслуженная артистка России двигалась в среднем ряду на скорости, не превышающей 60 километров в час. Внезапно она ощутила мощный удар сзади.

Папанова сильно ударилась о руль головой, но осталась в сознании и остановила авто. Позже она отказалась от госпитализации, сочтя свое состояние вполне нормальным.

Выяснилось, что сзади в ее иномарку влетел каршеринговый автомобиль «Фольксваген». После столкновения его приключения не закончились, машина вдруг завертелась и протаранила стену тоннеля уже в крайнем ряду.

21-летний выходец из Средней Азии, который находился за рулем немецкого авто, банально не соблюдал безопасную дистанцию, что и привело к аварии. Его госпитализировали с сотрясением мозга.

Елена Папанова хорошо известна российскому зрителю по сериалам «Склифосовский», «Школа», «Домашний арест», а также по фильму «Высоцкий».