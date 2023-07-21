Артист Павел Прилучный находится в постоянном творческом процессе. Недавно стартовал показ многосерийной криминальной комедии «Макс и Гусь» на платформе Wink, где он исполняет одну из главных ролей. К тому же, в октябре ожидается выход комедии «Вася не в себе» на большие экраны, также запланированы премьеры фильмов «Война и музыка» и «Новогодний шеф».

Только что Павел вернулся со съемок из Дубая, где сотрудничал с режиссером Сариком Андреасяном. Но подробности о проекте пока остаются тайной.

Несмотря на загруженный график, Прилучный всегда находит время для своей семьи. Видео радостной встречи с женой, актрисой Зепюр, было опубликовано в ее аккаунте. В подписи к ролику она призналась, что разлука длилась всего два дня, но ощущения были, словно он отсутствовал целый месяц.