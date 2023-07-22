Звезда советского и российского кино Игорь Ясулович на днях был госпитализирован. В субботу врачи ввели его в состояние медикаментозной комы, поставив предварительный диагноз воспаление почек.

Серьезные проблемы начались после переливания крови. Врачи обнаружили серьезные осложнения, поэтому была проведена операция. Ясулович некоторое время находился в реанимации, однако потом его перевели в обычную палату, рассказал «Пятый канал».

Медики заявляют, что состояние знаменитого актера по-прежнему очень тяжелое.

Сын Ясуловича Алексей буквально несколько дней сообщал, что отец чувствует себя нормально, его не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких и не переводили в реанимацию. Однако после этого состояние актера ухудшилось.