Известный российский актер Василий Ливанов поделился своими воспоминаниями о коллеге Андрее Миронове и описал его как «маменькиного сынка». В интервью для издания “7Дней” Ливанов рассказал о ранимости Миронова, которую тот скрывал за шутками.

По словам Ливанова, Миронов очень чувствительно реагировал на неосторожные слова, и его коллеги, включая Ширвиндта, часто безжалостно разыгрывали его, что вызывало серьезное страдание у актера.

В то же время Ливанов сам не раз шутил над Мироновым. Например, во время съемок фильма «Год как жизнь», Ливанов попросил свою подругу позвонить Миронову, представиться его новой ассистенткой и срочно вызвать его на досъемку другого проекта. Миронов приехал на «Мосфильм», но никто не ожидал его прихода. По словам Ливанова, Миронов стучал и кричал так громко, что охрана решила вызвать полицию.