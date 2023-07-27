Звезда сериалов «Глухарь» и «Склифосовский» Максим Аверин в интервью изданию «Московский комсомолец» призвал не вырезать из фильмов актеров, которые уехали из России и осудили проведение специальной военной операции.

Он отметил, что если бы кто-то из его близких друзей «негативно высказался», он бы долго с ним спорил или даже дрался. Но в публичную плоскость переводить конфликт не стал бы.

«Мы дезориентированы. И кто-то сорвался… Я не знаю, как это оценить, — из моих близких друзей никто такого шага не совершал. Поэтому мне проще про это говорить, для меня в этом вопросе нет чего-то личного. Но я не буду кого-то поддерживать или кого-то запрещать, боже упаси», – пояснил Аверин.

Он также отметил, что фильмы ни в чем не виноваты, поэтому вырезать из них актеров нет никакого смысла. Также актер высказал уверенность, что оставшиеся в России звезды не смогут заменить тех, кто уехал из страны.