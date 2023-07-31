Российский фильм «Вызов» – это «классная» и «немного голливудская» картина, поделился своими впечатлениями актер Александр Самойленко. Он долго не смотрел его, так как ранее снимался в «Салюте 7» о космосе и опасался, что «Вызов» фактически повторяет эту историю.

Однако все оказалось гораздо лучше. По словам Самойленко, манера съемок, стилистика и сюжеты абсолютно разные, поэтому он остался доволен просмотром «Вызова».

Также актер сообщил, что вряд ли бы согласился сниматься с Юлией Пересильд в космосе. Ему больше нравится все же быть артистом и изображать сотрудника МКС, не посещая станцию.

Самойленко считает, что согласился бы на съемки в космосе в молодости, но сейчас возраст и состояние здоровья не позволяют пускаться в подобные авантюры.