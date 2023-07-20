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На северо-западе Крыма погибла школьница в результате налета украинских БПЛА. Девочка-подросток в момент удара была на улице, ее ранило осколком и врачи ничего не смогли сделать, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Он высказал свои соболезнования семье погибшего ребенка и пообещал всеми силами помогать.

«К сожалению, не обошлось без жертв – погибла девочка-подросток. Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Семье будет оказана вся необходимая поддержка», – написал глава Крыма в своем тг-канале.

Удар по поселку Раздольное ВСУ нанесли ближе к утру 20 июля. Аксенов сообщил также, что в ходе атаки повреждено четыре административных здания. Экстренные службы уже устраняют последствия ударов противника.

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