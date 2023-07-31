Провал контрнаступления ВСУ станет провалом и президента Украины Владимира Зеленского. Уже можно отсчитывать его последние дни, считает военный эксперт Юрий Подоляка.

Он пояснил, что в США уже поняли – «Акела промахнулся» и украинской стае срочно требуется новый вожак. Однако Великобритания все еще продолжает ставить на действующего украинского лидера. Когда она поймет, что делает это совершенно напрасно, жизнь Зеленского будет оцениваться в сумму меньше ломаного гроша.

Подоляка также объяснил, что Зеленский игнорирует огромные потери своей армии и гонит ее в заведомо проигрышное контрнаступление только по одной причине – пока ВСУ атакуют, президент остается на своем месте. Сейчас его поддерживает только Лондон, но он быстро ликвидирует украинского лидера и попытается списать все на РФ,