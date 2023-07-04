Журналисты издания «Аргументы и Факты» сделали подборку историй русских женщин, которые волей судьбы оказались в Ираке. Многие из них вышли замуж за иракцев, и даже не ожидали, в какие реалии они попадут после вступления в брак.

Свою историю рассказала Елена Хорошева, уроженка Суздаля, Владимирская область. В 1978 году в 19-летнем возрасте она вышла замуж за 37-летнего иракского офицера, который проходил обучение в Военной академии Фрунзе. Когда новоиспеченная супруга приехала с мужем в Ирак, то оказалось, что у него уже есть жена. В стране многоженство разрешено законом. Сначала женщина скандалила и хотела даже уехать, но потом смирилась и приняла обычаи семьи супруга.

Анастасия Мишина, уроженка Ростова, приехала в Ирак в 1973 году. Она вышла замуж за студента медицинского университета. Женщина рассказала, что ей было не просто поладить со свекровью, но в итоге получилось. Ужасы начались, когда произошел конфликт с иранцами. Когда американцы в 1991 году начали бомбить, то женщина уговорила супруга уехать из страны. Сейчас они живут в Бейруте. «Живём неплохо, и русских здесь полно, хоть поболтать вечерами есть с кем».