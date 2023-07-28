ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Аналитики на Западе назвали основную причину провала украинского контрнаступления, которая заключается в «русской смекалке». По мнению западных военных экспертов, российская армия должна была бежать с поля боя после того, как обученные на Западе украинские подразделения перешли в контрнаступление. Обозреватель издания «АиФ» в своем материале проанализировал мнения ведущих западных экспертов после провального начала украинского контрнаступления.

Аналитика, опубликованная британским изданием The Economist, восхищается «русской смекалкой». Обозреватель издания сообщает, что вместо того, чтобы обороняться в окопах во время украинского наступления российские силы проводят встречные контратаки. Также британские эксперты отмечают российскую изобретательность. Например, для уничтожения инженерных машин разминирования ВС Украины российские военнослужащие устанавливают противотанковые мины одна на другую.

При этом еще одной причиной провального контрнаступления украинской армии является крайне низкая профессиональная подготовка военнослужащих ВС Украины, в особенности офицерского состава. Причем британские эксперты считают, что виной этому является природная «безответственность» украинцев, а не плохая работа натовских инструкторов в тренировочных лагерях.

Вам может понравиться

Blick: состоятельные беженцы из Украины скрыли свои доходы, чтобы бесплатно жить в Швейцарии

Семейная пара из Украины оформила беженство в Швейцарии для получения бесплатного жилья, скрыв свои реальные доходы. Об этом в своем материале сообщает издание Blick. По словам семейной пары из Швейцарии,

В Сети опубликовали фотографии с обломками сбитого под Москвой беспилотника

Авторы Телеграм-канала SHOT опубликовали несколько фотографий с обломками беспилотного летательного аппарата, который был сбит при попытке атаковать Москву. Сообщается, что пытавшийся атаковать столицу дрон был сбит на территории Троицкого административного

Взгляд: Варшава закрывает последнюю возможность для Киева спасти экспорт зерна

После прекращения действия так называемой «зерновой сделки» Украина не может экспортировать свое зерно Черным морем. Поэтому чиновники в Киеве ищут альтернативные маршруты сбыта своей сельскохозяйственной продукции. Прибалтика решила прийти на