Аналитики на Западе назвали основную причину провала украинского контрнаступления, которая заключается в «русской смекалке». По мнению западных военных экспертов, российская армия должна была бежать с поля боя после того, как обученные на Западе украинские подразделения перешли в контрнаступление. Обозреватель издания «АиФ» в своем материале проанализировал мнения ведущих западных экспертов после провального начала украинского контрнаступления.

Аналитика, опубликованная британским изданием The Economist, восхищается «русской смекалкой». Обозреватель издания сообщает, что вместо того, чтобы обороняться в окопах во время украинского наступления российские силы проводят встречные контратаки. Также британские эксперты отмечают российскую изобретательность. Например, для уничтожения инженерных машин разминирования ВС Украины российские военнослужащие устанавливают противотанковые мины одна на другую.

При этом еще одной причиной провального контрнаступления украинской армии является крайне низкая профессиональная подготовка военнослужащих ВС Украины, в особенности офицерского состава. Причем британские эксперты считают, что виной этому является природная «безответственность» украинцев, а не плохая работа натовских инструкторов в тренировочных лагерях.