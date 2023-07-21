Трактовка победы Украины, которую использует в своей статье для издания Politico премьер-министр страны Денис Шмыгаль, выглядит странной. Она позволяет Киеву бесконечно заявлять о своей победе над Москвой до тех пор, пока Украина вообще существует на карте. Такое мнение высказал обозреватель Брэдли Девлин в публикации для издания American Conservative (AC) – предаёт РИА “Новости”.

Ещё месяц назад украинский премьер написал статью, в которой заявлял, что Россия не достигла цели уничтожить Украину, а значит Киев уже победил. Девлин полагает, что такая трактовка очень удобна украинским властям. Даже если Киев признает, что потерял часть территорий и откажется от вступления в НАТО и Евросоюз, то украинские власти всё равно сочтут это победой.

Колумнист AC также отметил, что Шмыгаль вводит западных читателей в заблуждение относительно целей спецоперации России. В Кремле неоднократно заявляли, что не собираются уничтожать Украину и готовы к переговорам, но от них киевские власти сами отказались на законодательном уровне.