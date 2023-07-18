США намерены стать единственной сверхдержавой на планете. При этом Вашингтон упорно игнорирует тот факт, что в настоящее время идут процессы по формированию многополярного мира. Именно в достижении мирового господства и заключается главная цель в действиях США на Украине. Такое мнение высказал обозреватель American Conservative (AC) Эндрю Басевич – передаёт РИА “Новости”.

Журналист полагает, что Украина – это своего рода шаблон, по которому Вашингтон и его союзники будут проводить политику на территориях, которые находятся за тысячи миль непосредственно от США и Европы.

При этом, как отметил Басевич, сама по себе Украина, её судьба и её население США никоим образом не волнуют – Киев просто используют для ослабления России. А скольких человек при этом потеряют украинские войска, для Вашингтона неважно.