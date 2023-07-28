Президент России Владимир Путин «необычно» не отвечает на звонки турецкого коллеги Тайипа Эрдогана, не оставляя ему шансов на дальнейшее обсуждение уже закрытой зерновой сделки.

The Wall Street Journal пишет, что турецкий лидер пытается дозвониться до президента РФ, но это ему пока не удается. Кроме того, официальные лица Турции предпринимают попытки «надавить» на Владимира Путина по имеющимся в их распоряжении каналам.

Гулзу Гезер, ранее занимавшая высокий пост в посольстве Турции в России, высказала мнение, что российский лидер перестал доверять Эрдогану так, как раньше.

«Я думаю, что российская сторона и особенно Кремль ставят под сомнение образ мышления Эрдогана. Это необычно, что он (Владимир Путин. — Discover24) не отвечает на телефонные звонки», — пояснила она.

Турция планирует одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО, пишут американские журналисты. Кроме того, Эрдоган выдал Украине боевиков полка «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России). Эти шаги явно демонстрируют разворот в сторону НАТО и Запада, чем и вызвано нежелание Путина отвечать на телефонные звонки.