На следующей неделе певица Алла Пугачева и ее супруг шоумен Максим Галкин (включен Минюстом России в список физических лиц-иноагентов) планируют приехать в Юрмалу и пробыть там до середины августа. С ними также будут их дети, 9-летние двойняшки Елизавета и Гарри, пишет КП.

Традиционно Алла арендует дом в Юрмале, и в этот раз они смогут получить хорошую скидку, учитывая, что в настоящее время в городе мало туристов, и множество жилья стоит пустым. Они решили поехать уже сейчас, так как у детей начинаются летние каникулы.

Предположительно, Алла Пугачева может выступить на фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву». По крайней мере, в рекламе концертов, которая распространяется в социальных сетях, указывается именно это. А ее муж приезжает не только отдыхать, но и работать. На август у него запланировано девять концертов в Литве и Латвии, в том числе в небольших городах и даже селах, где проживает около двух тысяч человек.

Напомним, что полтора года назад Алла Пугачева с семьей переехала в Израиль и получила гражданство этой страны. Там у них есть собственный дом.