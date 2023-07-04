Певица Наталья Штурм, 57-летняя артистка, не стесняется демонстрировать свое обнаженное тело перед камерой, но такие снимки не всем ее поклонникам приходятся по вкусу. Недавно она решила оправдаться за откровенные фото в своих социальных сетях.

«Я так реагирую на все токсичные события. Кто-то уходит в запой, кто-то замыкается в себе, кто-то истерит. Я же выставляю яркие фото», – поделилась Наталья Штурм.

Артистка отметила, что в трудные времена радует своих фанатов своей подтянутой формой. По словам певицы, многие ее фолловеры писали, что она помогла им отвлечься от стрессовых ситуаций.

Напомним, что год назад Наталья Штурм сообщила о помолвке с молодым бизнесменом, но свадьба так и не состоялась.