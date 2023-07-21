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Телеведущая программы «Время» на «Первом канале» Екатерина Андреева решила поделиться своими фотографиями из отпуска. Свои снимки она опубликовала в социальных сетях. На фото 57-летняя ведущая предстала в черном купальнике монокини с глубоким вырезом декольте.

Волосы Андреевой были уложены в небрежный пучок. На лице ведущей был легкий естественный макияж. Стоит отметить, что на фото Екатерина запечатлена в джакузи, а на фоне видны горы и воды Северного Ледовитого океана.

Андреева подписала свой снимок «Жарко на холоде… Белые медведи медведями, а джакузи посреди Северного Ледовитого еще никто не отменял». Из поста ведущей стало понятно, что она находится на экспедиционном ледоколе.

Ранее Екатерина Андреева раскрыла свой настоящий возраст. Она рассказала, что родилась в 1965 году. По словам знаменитости, в Сети гуляет информация, что она намного старше. Даже в «Википедии» было отмечено, что она якобы родилась в 1961 году. Так превосходно выглядеть в свои 58 лет ведущей помогает упорная работа над собой.

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