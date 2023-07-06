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56-летняя актриса Сальма Хайек повергла в шок своих поклонников и любителей необычных праздников, своеобразно поздравив их с Днем бикини. Отмечался он 5 июля.

Хайек выложила в социальные сети фотографии из бассейна, на которых была запечатлена в двух частях весьма оригинального купальника.

56-летняя актриса Сальма Хайек опубликовала фото в купальнике в честь Дня бикини

«С наступающим Всемирным днем бикини! Вы можете поверить, что бикини существуют всего 77 лет? Давайте надеяться, что они никогда не будут отменены», — подписала она свои пикантные фото.

Поклонники позитивно отреагировали на снимки актрисы, отметили, что купальник хорошо подчеркивает пышные формы ее тела. В комментариях Хайек осыпали комплиментами. Они написали, что не могут поверить, что Сальме уже 56 лет. Ведь до сих пор конкуренцию ей могут составить очень немногие женщины.

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