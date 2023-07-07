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Ольга Орлова, известная российская телеведущая, несмотря на то, что стала мамой во второй раз несколько месяцев назад, продолжает активный образ жизни, включая частые путешествия. Недавно она анонсировала новую поездку в своем личном блоге.

Поклонникам было интересно узнать, куда собирается отправиться Ольга, и вскоре в ее социальных сетях появилась фотография из аэропорта Шереметьево, где она наслаждалась обедом перед вылетом. Впрочем, сама телеведущая не раскрыла точное место своего назначения. Но учитывая, что она недавно упоминала о Италии, поклонники предполагают, что именно туда она отправляется.

Несмотря на то, что Орлову критикуют некоторые недоброжелатели за частые путешествия после рождения ребенка, она не обращает на это особого внимания. Она настаивает на необходимости отдыха и оставляет ребенка няням, чтобы можно было самой насладиться отпуском.

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