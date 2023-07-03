Мировая премьера голливудского фильма о самой известной кукле в мире «Барби» прошла 21 июля, однако глобальная рекламная компания в поддержку картины активно реализуется по всему миру. Например, в Дубае возле знаменитого небоскреба Бурдж-Халифа разместили 3D-рекламу куклы «Барби» гигантских размеров.

На опубликованном в социальных сетях ролике можно увидеть, как огромных размеров кукла «Барби» эффектно выходит из гигантской упаковки Mattel, разрывая упаковочную пленку. Всемирно известная кукла одета в яркий полосатый комбинезон, стильные черные туфли на высоких каблуках и солнцезащитные очки с белой оправой.

При этом многие автомобилисты не оценили рекламную компанию по достоинству, поскольку выходящая из коробки гигантская кукла выглядит настолько реалистично, что пугает проезжающих мимо водителей машин. Некоторые автолюбители даже признались, что испытали приступ панической атаки, когда впервые увидели 3D-рекламу гигантской куклы.