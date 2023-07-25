ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Опубликованы подробности гибели 37-летней байкерши из Екатеринбурга Натальи Смышляевой. Портал E1.ru со ссылкой на друга погибшей, пожелавшего остаться неизвестным, рассказал, что девушку убили в ее квартире.

19 июля поступило заявление о том, что Наталья Смышляева пропала. Однако позже выяснилось, что она даже не покидала свою квартиру на улице Фурманова. После обнаружения тела следствие установило, что произошло убийство. Девушка умерла от большой кровопотери, но о суициде речь не идет.

Также отмечается, что до сих пор не найден мотоцикл байкерши, не исключено, что его забрал убийца. В настоящий момент проверяется весь огромный круг общения Натальи Смышляевой – ее друзья и байкеры. Возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете убийство девушки пока комментировать не стали.

22 июля Наталья Смышляева была похоронена в Асбесте Свердловской области, во Владимирской церкви проходила церемония прощания с погибшей.

Вам может понравиться

Похудевшего Николая Баскова заподозрили в пластике и сравнили с Киркоровым

46-летний популярный певец Николай Басков поделился своими новыми черно-белыми фотографиями в социальных сетях, на которых он позирует лежа на кресле в коротких шортах и футболке. Фанаты отметили его красивую подтянутую

Рогов: в Одессе украинские ракеты ПВО упали на собор и на жилой дом

Нештатно сработавшие зенитные ракеты украинской ПВО атаковали жилой дом и Спасо-Преображенский собор в центре Одессы. Об этом рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он уточнил, что одна

Fox News: 26-летний американец прикинулся подростком и пошел в школу ради секса с несовершеннолетними

26-летний житель США прикинулся 17-летним и снова пошел в школу, чтобы заниматься сексом с несовершеннолетними. Но в июле 2023 года его «рассекретили» и отправили за решетку, пишет Fox News. Американцу