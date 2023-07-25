Опубликованы подробности гибели 37-летней байкерши из Екатеринбурга Натальи Смышляевой. Портал E1.ru со ссылкой на друга погибшей, пожелавшего остаться неизвестным, рассказал, что девушку убили в ее квартире.

19 июля поступило заявление о том, что Наталья Смышляева пропала. Однако позже выяснилось, что она даже не покидала свою квартиру на улице Фурманова. После обнаружения тела следствие установило, что произошло убийство. Девушка умерла от большой кровопотери, но о суициде речь не идет.

Также отмечается, что до сих пор не найден мотоцикл байкерши, не исключено, что его забрал убийца. В настоящий момент проверяется весь огромный круг общения Натальи Смышляевой – ее друзья и байкеры. Возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете убийство девушки пока комментировать не стали.

22 июля Наталья Смышляева была похоронена в Асбесте Свердловской области, во Владимирской церкви проходила церемония прощания с погибшей.