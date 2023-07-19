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Неважно, сколько танков, ракет и самолетов НАТО отправит на Украину. Независимо от этого, Киев не сможет одержать победу над Россией, заявил отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис.

Украине не поможет даже вступление в НАТО, написал он в публикации для издания «1945». Если Альянс примет ее в свои ряды, он создаст проблемы только для себя.

Украина с помощью блока создала боеспособные подразделения, но не сумела прорвать линию обороны ВС РФ в районе населенного пункта Токмак. Также она потеряла много техники в боях на Запорожском направлении.

Дэвис также напомнил, что НАТО создавался для защиты европейского континента. Но с момента своего создания от только и делает, что провоцирует новые вооруженные противостояния. Однако Украине он ничем не сможет помочь при всем желании.

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