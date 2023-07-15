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В Индии скончался 15-летний подросток из-за поражения мозга амебой Naegleria fowleri. Известно, что данный вид амеб обитает в пресноводных водоемах страны. Этот паразит проникает в организм человека через дыхательные пути, а затем перемещается в мозговые ткани. Амеба начинает в прямом смысле питаться мозгом, разрушая его ткани. Это приводит к неминуемой смерти. Специалисты отмечают, что известно только 3% случаев, когда человеку удалось выжить после заражением неглериозом.

Отмечается, что подросток искупался в водоеме на территории штата Керелла. Мальчик проживал в деревне Панавалли. Местным жителям было рекомендовано воздерживаться от купания в водоемах, так как вода в них является чрезмерно загрязненной. Однако мальчик проигнорировал этот запрет, за что и поплатился своей жизнью.

По имеющимся данным, это уже пятый смертельный случай от заражения Naegleria fowleri в штате Керелла. Поэтому специалисты остерегают местное населения от купания и употребления воды из местных водоемов. Так как летальность в результате заражения неглериозом практически 100%.

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