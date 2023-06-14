Знаменитая участница Comedy Woman, Надежда Сысоева, недавно перенесла сложную операцию, о которой она рассказала своим подписчикам в своем личном блоге. Звезда российского шоу-бизнеса призналась, что она чувствовала себя очень жутко и испытывала страх, ожидая постановки окончательного диагноза.

«Сегодня я выписываюсь из клиники. Я здорова и очень счастлива. Хочу поблагодарить вас за ваши звонки, слова поддержки, цветы, записки и вкусняшки!» – написала Надежда Сысоева.

Пользователи интернета активно поддерживают эту талантливую артистку, которая уже сегодня будет выписана. К счастью, операция прошла успешно, и все страхи знаменитости не оправдались. Об этом пишет информационное агентство «СтарХит».