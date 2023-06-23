Звезда реалити-шоу «Дом-2» – Надежда Ермакова – решила поделиться с поклонниками искренним видео, где она предстала «без прикра»”. Одетая в купальник, она открыто выразила удовлетворенность своей фигурой в целом, но призналась, что перед предстоящей поездкой в Сочи хотела бы немного похудеть. При этом она не стала указывать точное количество килограммов, которое она хотела бы сбросить перед поездкой.

В зимнее время 2023 года Надежда Ермакова призналась, что немного отклонилась от своего обычного веса, набрав около 10 килограммов. Она подчеркнула, что уже давно не видела такой цифры на своих весах. Изначально девушка объясняла это прибавление веса своей свадьбой и новогодними застольями. Однако не все ее поклонники поверили этим объяснениям и попросили Надежду рассказать настоящую причину ее изменения веса.

В итоге она призналась, что всю свою жизнь страдала от колебаний веса, вызванных проблемами с щитовидной железой и гормональным балансом.