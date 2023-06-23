Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Звезда реалити-шоу «Дом-2» – Надежда Ермакова – решила поделиться с поклонниками искренним видео, где она предстала «без прикра»”. Одетая в купальник, она открыто выразила удовлетворенность своей фигурой в целом, но призналась, что перед предстоящей поездкой в Сочи хотела бы немного похудеть. При этом она не стала указывать точное количество килограммов, которое она хотела бы сбросить перед поездкой.

В зимнее время 2023 года Надежда Ермакова призналась, что немного отклонилась от своего обычного веса, набрав около 10 килограммов. Она подчеркнула, что уже давно не видела такой цифры на своих весах. Изначально девушка объясняла это прибавление веса своей свадьбой и новогодними застольями. Однако не все ее поклонники поверили этим объяснениям и попросили Надежду рассказать настоящую причину ее изменения веса.

В итоге она призналась, что всю свою жизнь страдала от колебаний веса, вызванных проблемами с щитовидной железой и гормональным балансом.

Вам может понравиться

Главком ВМФ России заявил о необходимости внедрять инновации на флоте

Новые технологии при строительстве российских боевых кораблей должны внедряться “не быстро, а немедленно”. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов телеканалу “Звезда” на Международном военно-морском салоне в Кронштадте,

Эксперт Алексей Леонков: ПВО не смогут стопроцентно защитить Крым от HIMARS и Storm Shadow

Если ВСУ будут наносить массированные удары по Крыму с применением британских ракет Storm Shadow и беспилотных аппаратов, вполне могут быть прилеты, несмотря на эшелонированную систему ПВО, считает военный эксперт Алексей

Блогерша Настя Ивлеева честно ответила, делала ли пластику груди

В российской сфере шоу-бизнеса редко встретишь девушек, которые искренне довольны собой. Но здесь Настя Ивлеева является исключением. Ее контент просто озарен уверенностью в себе. Однако, хейтеры не упускают возможности повторять,