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Употребление малых доз алкоголя полезнее, чем полное воздержание от него, считают ученые из университетов Сиднея и Кембриджа. Они провели исследование и выяснили, что умеренное потребление спиртных напитков снимает стресс и тем самым снижает риски возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Все дело в то, что в небольших количествах алкоголь снижает уровень C-реактивного белка. Это не только успокаивает при психологическом стрессе, но и помогает при воспалении. Однако в больших дозах употреблять спиртное нельзя ни в коем случае.

Чрезмерное его употребление приводит, напротив, к увеличению содержания С-реактивного белка. Причем при длительном воздействии на организм этот эффект уже не имеет обратной силы, нанося здоровью серьезный вред, уверены ученые.

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