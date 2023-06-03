Употребление малых доз алкоголя полезнее, чем полное воздержание от него, считают ученые из университетов Сиднея и Кембриджа. Они провели исследование и выяснили, что умеренное потребление спиртных напитков снимает стресс и тем самым снижает риски возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Все дело в то, что в небольших количествах алкоголь снижает уровень C-реактивного белка. Это не только успокаивает при психологическом стрессе, но и помогает при воспалении. Однако в больших дозах употреблять спиртное нельзя ни в коем случае.

Чрезмерное его употребление приводит, напротив, к увеличению содержания С-реактивного белка. Причем при длительном воздействии на организм этот эффект уже не имеет обратной силы, нанося здоровью серьезный вред, уверены ученые.