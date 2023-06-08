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Виктор Цой, популярный музыкант и автор песен, написал одну из своих самых известных композиций под названием «Восьмиклассница». Эта музыкальная мелодия считается одной из лучших работ этого легендарного певца. «Восьмиклассница» стала любимой песней миллионов слушателей, и исполнители этой песни часто задавались вопросом: кто на самом деле вдохновил Цоя на создание этой композиции?

В 2011 году на телевидении была раскрыта тайна, связанная с «Восьмиклассницей». В документальном репортаже журналисты утверждали, что эта песня была посвящена Дженни Яснец. Дженни познакомилась с Цоем, когда она еще училась в восьмом классе, в Серовском училище.

У них был общий знакомый, художник Андрей Медведев, который помогал Дженни поступать в учебное заведение. Медведев представил ее Виктору Цою как свою ученицу. Эту информацию передали корреспонденты новостного онлайн-издания Sport24.ru.

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