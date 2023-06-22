Боевые машины пехоты М2 Bradley американского производства способны гораздо надежнее защитить экипаж, однако в маневренности они сильно проигрывают российским и даже советским БМП, считают журналисты издания Newsweek.

Такой вывод они сделали после изучения слабых и сильных сторон американских и российских боевых машин. Защитные характеристики первых оказались достаточно высокими, но в зоне СВО вертолеты и артиллерия ВС РФ устроили им настоящий геноцид, уничтожив несколько десятков единиц техники.

Авторы публикации отмечают, что Киев должен это учесть и найти способы использования БМП таким образом, чтобы не допускать их массового уничтожения.

Проигрывают американские машины и по вооружению У них на борту имеются 25-миллиметровая пушка, пусковая установка для ПТУР TOW, а также спаренный пулемет калибра 7, 62 мм. У российских БМП установлена 30-миллиметровая спаренная пушка, два пулемета ПКТ 7,62х54, а также 100-миллиметровое орудие, которое может выступать в качестве пусковой установки для ракет.