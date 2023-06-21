ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Туристическая сфера Европейского союза готова принимать российских туристов на своих курортах, однако по политическим причинам не могут этого сделать. Об этом в своей публикации написала известная журналистка Елена Караева.

По ее словам, сразу же после жестких ограничений, связанных с пандемией коронавируса, европейские чиновники снова закрыли границы ЕС плотным занавесом для туристов из Российской Федерации. Европейские предприниматели хотели бы видеть российских туристов в своих странах, но политика ЕС не позволяет им этого.

По подсчетам отечественных финансовых аналитиков, после отмены ковидных ограничений россияне потратили около 11 миллиардов евро на путешествия и отдых. Именно такой суммы лишись европейские туроператоры после отмены рейсов в ЕС из России. Ограниченное количество россиян все же посетит ЕС в этом году, однако о массовом потоке российских туристов европейцам следует забыть, резюмировала журналистка.

Вам может понравиться

Российский турист рассказал о традициях столового этикета в Китае и Индии

Один русский турист поделился с изданием «Турпром» интересными наблюдениями о традициях этикета еды в Индии и Китае. Согласно его рассказу, в Индии не принято использовать столовые приборы – все, что

Певица Зара рассказала, почему не попала с первого раза на «Фабрику звезд»

Российская певица Зара во время общения с журналисткой Лаурой Джугелией рассказала, почему ее не взяли на первом кастинге шоу «Фабрики Звезд». По словам исполнительницы, она хотела попасть в это шоу,

Уже более 100 жителей Братска обратились к врачу после похода в кафе «Шаурму хочу»

Посещение кафе “Шаурму хочу” плохо отражается на состоянии здоровья жителей Братска, сообщил “Интерфакс”. Буквально за неделю с 13 по 20 июня в медицинские учреждения города обратился 101 житель города. 51