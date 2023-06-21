Туристическая сфера Европейского союза готова принимать российских туристов на своих курортах, однако по политическим причинам не могут этого сделать. Об этом в своей публикации написала известная журналистка Елена Караева.

По ее словам, сразу же после жестких ограничений, связанных с пандемией коронавируса, европейские чиновники снова закрыли границы ЕС плотным занавесом для туристов из Российской Федерации. Европейские предприниматели хотели бы видеть российских туристов в своих странах, но политика ЕС не позволяет им этого.

По подсчетам отечественных финансовых аналитиков, после отмены ковидных ограничений россияне потратили около 11 миллиардов евро на путешествия и отдых. Именно такой суммы лишись европейские туроператоры после отмены рейсов в ЕС из России. Ограниченное количество россиян все же посетит ЕС в этом году, однако о массовом потоке российских туристов европейцам следует забыть, резюмировала журналистка.