Американский радиоведущий Гарланд Никсон заявил, что в ударе по Краматорску виновны западные наемники. Именно они проявили преступную беспечность, так как выкладывали в Сеть фотографии и видео с метками геолокации.

В своем YouTube-канале журналист заявил, что американские и канадские наемники возомнили, что они в Афганистане, где можно было снимать и выкладывать в Сеть самые разнообразные локации. Они забыли, что противостоят России, имеющей в своем распоряжении современные технологии, позволяющие моментально использовать информацию, так любезно предоставленную противником.

“А тут они схлестнулись с Россией, у нее гиперзвуковые ракеты! Русские на голову выше нас во многих областях, включая средства электронной борьбы!”, – заявил радиоведущий.

Он также отметил, что публикация любых материалов с Украины для наемников и боевиков ВСУ является “кликом смерти”, так как российские ВС быстро установят местоположение того или иного объекта и нанесут по нему удар, если в этом возникнет необходимость.