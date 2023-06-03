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Французский оппозиционер и журналист Винсент Перфетти заявил ТАСС, что на стороне Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции на Донбассе в боевых действиях принимает участие не менее 15 его сограждан.

По его словам, не менее 15 граждан Франции принимают активное участие в боевых действиях на территории Донбасса еще с начала 2014 года. Имена всех своих сограждан Перфетти не озвучил, поскольку при возвращении на родину у них могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Однако в качестве примера он привел имя одного француза – это Сергей Мунье.

Французский журналист рассказал, что Мунье родился в Луганске, но впоследствии был усыновлен семьей из Франции. При этом сразу же после трагических событий 2014 года на Донбассе Мунье принял решение вернуться в свой родной край и с оружием в руках встать на его защиту. Таким образом Сергей Мунье вступил в ряды донбасского ополчения. Однако французские СМИ называют Мунье не иначе как террористом и военным преступником, резюмировал Перфетти.

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