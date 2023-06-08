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Германия слишком уж торопилась отправить на Украину зенитно-ракетный комплекс IRIS-T и не позаботился о простейших мерах для его маскировки. ВСУ также не перекрасили ЗРК из пустынного камуфляжа, что и привело к его уничтожению, написал немецкий военный эксперт Юлиан Репке.

Он пояснил, что украинские войска в спешке разместили зенитно-ракетный комплекс в лесу во все том же пустынном камуфляже, в котором его получили. Это позволило российскому “Ланцету” без особого труда идентифицировать ЗРК и уничтожить его, нанеся удар точно в радиолокационную станцию, передает РИА Новости.

Напомним, вечером 7 июня в Сети появились фото уничтоженной системы ПВО украинской армии на линии соприкосновения. Изначально предполагалось, что это американский Patriot, однако позже выяснилось, что речь идет о ЗРК IRIS-T немецкого производства.

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