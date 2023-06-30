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Издание “За рулем” развеяло пять основных мифов, связанных с установкой на автомобили газобалонного оборудования. Среди них и возможность использования ГБО на любых авто без исключения. Это точно миф, так как на компактные машины ставить его совершенно бессмысленно, на транспортные средства, которые заезжают на подземные стоянки – запрещено.

Кроме того, установка ГБО нежелательна, если владелец не хочет потерять гарантию на авто, так как монтаж подразумевает вмешательство в работу штатной электроники.

Следующий миф гласит, что работа на газе увеличивает моторесурс двигателя. Однако это относится только к поршневой группе ДВС. Выпускные клапаны же изнашиваются гораздо быстрее. Кроме того, чтобы двигатель работал без проблем, необходимо настроить ГБО и регулярно проводить его обслуживание.

Мифом является и заверение, что владельцы автомобилей с ГБО могут отказаться от бензина. Запуск ДВС и его прогрев без штатного топлива невозможен. Да и в зимний период использовать машину для коротких поездок станет очень невыгодно, так как бензин будет использоваться чаще и в больших количествах.

Еще один миф – это отсутствие необходимости в обслуживании ГБО. Оно необходимо, причем выполнять профессиональную настройку и замену расходников требуется каждые 10 тысяч километров пробега. В противном случае работа ДВС будет постепенно ухудшаться, что в итоге приведет к быстрому его выходу из строя.

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